L'EVENTOPORDENONE Conto alla rovescia per la nuova edizione di Incontriamoci a Pordenone, in programma nel fine settimana del 19 e 20 ottobre, e intanto l'amministrazione comunale ha dato il via libera alla collaborazione organizzativa con Ascom-Confcommercio. Che si traduce, fra l'altro, nell'esclusione dal conteggio degli eventi autorizzabili in base al nuovo Regolamento acustico, in vigore dal giugno del 2018.La kermesse si svolge infatti in maniera diffusa in vari luoghi, all'interno dell'area dell'ipercentro, in un'area individuata al...