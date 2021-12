L'EVENTO

MESTRE Ci sono i no vax pentiti e i medici che hanno attraversato l'incubo. Gli amministratori pubblici e rappresentanti del mondo dell'economia. Ieri, nell'auditorium del Museo M9, L'Ulss 3 ha raccontato i due anni di pandemia attraverso gli occhi dei diretti testimoni. Tante testimonianze per un evento più che mai utile a ricordare che, pur essendo ancora nell'emergenza, di passi ne sono stati fatti eccome. E, grazie al vaccino, siamo tornati a sperare.

LA PRIMA EMERGENZA

Andrea Martellato, sindaco di Fiesso d'Artico, è il presidente della Conferenza dei sindaci, che ogni sera si ritrovavano nella sede dell'Ulss 3 Serenissima: «Ricordo il primo caso a Mira, da cui sono partiti gli incontri che poi abbiamo fatto in direzione dell'Ulss. Noi sindaci dovevano capire come muoverci, che informazioni dare ai cittadini, l'applicazione dei vari Dpcm e disposizioni regionali: un lavoro di condivisione e unità di comportamenti nel territorio. Non sapevamo nemmeno come gestire i rifiuti delle persone in quarantena».

Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione, testimone in trincea dell'Unità di crisi permanente creata dall'Ulss: «Ricordo il primo caso che ha interessato l'Ulss Serenissima. Era la notte tra il 21 e il 22 febbraio, dopo i primi casi di Lodi e Vo'. Le telefonate si sono incrociate dopo mezzanotte, quando mi è arrivata quella dell'ex dg Giuseppe Dal Ben che si stava recando a Dolo. La notizia proveniva da Padova e risultava che c'era un nostro paziente, il caso 1 Mario Veronese positivo, e l'allerta è stata immediata. Eravamo aggiornati giorno per giorno e stavamo capendo come preparare l'unità di crisi, ovvero la macchina dei dati che raccoglieva il numero degli ammalati, dei decessi, dei quarantenati: venivano consegnati alla Prefettura e avvisati i Comuni. Di fronte al nemico si è creata un'unità di intenti e capacità di dialogo a servizio della collettività. Gli operatori inizialmente non sono più usciti dall'ospedale, con un sacrificio e rapporto di di solidarietà umana e professionale di fronte a un pericolo così grande».

Claudio Scarpa, presidente degli albergatori dell'Ava «Nel periodo del primo lockdown gli alberghi sono rimasti aperti per fornire una speranza, gestire le disdette, riposizionare gli eventi e continuare a progettare la campagna promozionale. Il rischio di chiusura è arrivato con il secondo lockdown dell'autunno. Il settore ricettivo a livello nazionale ha perso 24 miliardi di euro, ma penso anche alla situazione dei lavoratori in cassa integrazione, perché ci sono state persone che hanno vissuto con stipendi di 550 euro al mese».

OSPEDALI SOTTOSOPRA

Moreno Scevola e Chiara Berti sono rispettivamente primario di Medicina interna dell'ospedale di Dolo e direttrice dell'ospedale dell'Angelo. «Il Covid hospital emotivamente è stato un trauma - racconta Scevola -. Abbiamo capito che dovevamo concentrarci su una patologia poco conosciuta». «Ricordo una riduzione drastica degli accessi in Pronto soccorso, con un riscontro di positività dei pazienti all'interno che ha bloccato i reparti - aggiunge Chiara Berti -. Alcuni si sono svuotati, e abbiamo riconvertito le aree meno occupate per ospitare più letti per la terapia intensiva».

La situazione delle Case di riposo è ricordata da Luigi Polesel, presidente dell'Ipav veneziano: «A fine febbraio 2020 le Rsa hanno chiuso ai familiari, e la comunicazione è stata uno momenti più dolorosi. L'aspetto positivo è della grande tenuta di un lavoro di squadra. Abbiamo arginato la solitudine degli anziani grazie ai regali dei tablet da parte di molte associazioni di volontariato, per mettere in relazione le famiglie con i propri cari».

Barbara Micheli, coordinatrice infermieristica dell'area Covid dell'ospedale dell'Angelo. «Gli infermieri hanno dovuto reinventarsi con i pazienti che, in fase di urgenza, presentavano stress respiratorio, e imparare a usare i macchinari. Indossavamo tute e maschere, il rapporto è stato difficoltoso. Parlavamo tanto con i familiari al telefono, grazie anche all'appoggio del servizio psicologico dell'ospedale».

Vittorio Selle, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (il Sisp): «In quel periodo viaggiavamo a 600/700 casi al giorno. Abbiamo dovuto aprire contratti a medici, reclutare infermieri, ed è così anche ora. La comunità più difficile da gestire è stata quella bengalese, che abbiamo contattato porta a porta».

LA COPPIA NON VACCINATA

Francesco Toffolo (68 anni) e Stefania Scanavin (60) di Martellago, non vaccinati. «Il 5 novembre nostro figlio aveva la febbre. La mattina dopo ci siamo trovati entrambi con 39. Pensavamo a un raffreddamento ma poi, su indicazione del nostro medico, abbiamo fatto il tampone: siamo risultati positivi e abbiamo seguito una terapia a casa. In seguito alcune dottoresse in visita hanno notato gli occhi rossi e gonfi, e ci hanno inviato in Pronto soccorso. Siamo stati ricoverati entrambi nel reparto di medicina interna dell'Angelo, nella stessa stanza con il casco per l'ossigenazione». Francesco Toffolo aveva rifiutato il vaccino perché aveva sofferto di problemi cardiaci, ma dopo lo stato di incoscienza provocato al ricovero ad aprile faranno entrambi il vaccino.

Filomena Spolaor

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA