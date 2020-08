L'EVENTO

JESOLO «Pronti al Ferragosto nel rispetto delle regole». Alla vigilia del clou dell'estate, il Silb-Confcommercio (sindacato che tutela gli imprenditori della notte) di Venezia, ha convocato gli associati di Jesolo per fare il punto della situazione e iniziare a programmare il futuro prossimo. Massimo l'impegno garantito da tutti per il rispetto delle norme anti-Covid, ma chiesto con forza che la responsabilità non penda sul capo del gestore. Una questione di attualità, soprattutto dopo i video delle scorse settimane dove si vedevano giovani accalcati sotto la consolle del dj intenti a ballare senza distanziamento e mascherina. «Abbiamo parlato della situazione spiega il presidente, Franco Polato che parte dalla necessità di rispettare le regole che sono state date. Abbiamo anche chiesto consiglio alle forze dell'ordine su come migliorare i controlli. Il gestore è chiamato a garantire il rispetto delle norme per quanto attiene alla sua sfera: sanificazione, misurazione della temperatura, mantenimento delle distanze e chiarimento delle misure di sicurezza. Se su centinaia di persone qualcuna si leva la mascherina è comportamento che afferisce alla responsabilità individuale. In ogni caso faremo rispettare le norme ma non possiamo farci carico delle responsabilità individuali. Quindi, chiediamo che avvenga ciò che accade, sotto gli occhi di tutti, in altri ambiti del vivere sociale: su un treno, in un bar, in un ristorante, lungo una via, in una piazza stracolma e sulla spiaggia». A essere illustrati sono stati poi i contenuti del recente incontro con il governatore Luca Zaia in previsione delle aperture del prossimo inverno, senza dimenticare i rumors, confermati anche dal Silb nazionale, secondo cui le discoteche al chiuso dovrebbero riaprire già oggi. Sempre con una lunga serie di prescrizioni. «Il presidente conclude Polato - ci ha innanzitutto ammonito a prestare molta attenzione ed a rispettare le prescrizioni imposte per evitare il contagio. Parlando del futuro prossimo ci ha chiesto di formulare delle proposte che poi la Regione valuterà nel momento in cui sarà elaborato il Dpcm da parte del Governo, anche in materia di discoteche. È stato un incontro importante e proficuo, anche perché abbiamo visto la disponibilità e l'attenzione del governatore ad aiutare la nostra categoria. La sensazione è che ci sia la volontà di garantire l'apertura, con tutte le indicazioni necessarie, per l'autunno-inverno». (g.bab.)

