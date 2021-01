L'EVENTO

CORTINA D'AMPEZZO Terra di campioni come poche, la conca ampezzana. Ma anche una terra amata dai campioni, di chi cortinese non è, ma sulla pista Olympia ha scritto la propria storia sportiva. Sofia Goggia rappresenta perfettamente l'idea della campionessa che sulle Tofane sa dove andare, cosa fare, come interpretarne la luce, le scie, la neve. Così proprio all'olimpionica bergamasca è stato affidato uno dei contributi che hanno arricchito la conferenza stampa organizzata ieri mattina a Rumerlo (ce ne occupiamo nelle pagine sportive del fascicolo nazionale), per fare il punto sui Mondiali a 10 giorni dall'inizio dello storico evento in calendario dal 7 al 21 febbraio.

La medaglia d'oro ai Giochi invernali di Pyeongchang 2018 ha vinto le ultime 4 discese libere di Coppa del Mondo, urlando il suo only the brave scelto come motto, simbolo del suo coraggio e della sua capacità di prendersi dei rischi proibiti alle avversarie. Sofia sarà quindi la grande favorita sabato 13 febbraio, la data della discesa iridata sull'Olympia delle Tofane. «Cortina per me è la seggiovia che prendiamo quando ancora il sole deve sorgere, per le prime ricognizioni - ha detto nel suo messaggio video - quella è l'immagine che ho nel cuore, come una poesia. Perché Cortina è il contesto più bello in cui gareggiare, il luogo in cui le piste sono preparate meglio». Un tributo alla competenza, all'esperienza e alla passione degli organizzatori ampezzani, non il primo, perché l'amore è corrisposto. «Peccato non ci sia il pubblico, ma considerato il periodo è un grande successo che si possano disputare i Mondiali - ha aggiunto la campionessa bergamasca - Cortina per me è un posto del cuore per i ricordi, ma spero sia anche lo scenario di una grande edizione dei Mondiali».

Il secondo messaggio video è stato affidato al 36enne Christian Innerhofer, uno che a Cortina - come tutti gli altri atleti maschi del circuito di Coppa del Mondo che sulle Tofane fa storicamente tappa con il circo femminile - deve ancora affrontare la prima vera gara. Poco meno di due anni fa (era il marzo del 2019), però, l'azzurro di Brunico si procurò un grave infortunio al ginocchio testando la pista Vertigine. «Non ho solo bei ricordi di Cortina - ha quindi ricordato il velocista - però non vedo l'ora di gareggiare ai Mondiali. Sono carico, fate il tifo per noi, potrà solo andare bene».

La comunicazione, il web, il digitale, la televisione: in assenza di pubblico, saranno questi messaggi video e tutto il mondo dei media a recitare un ruolo fondamentale nel decretare il successo di Cortina 2021. La conferenza di ieri è stata anche l'occasione per presentare in anteprima lo spot che da sabato sarà trasmesso dalle reti Rai per promuovere i Mondiali. Protagonista assoluto, Kristian Ghedina. «Lo abbiamo girato prima dell'ultima nevicata - rivela il Jet d'Ampezzo, uomo immagine dell'evento e della Fondazione che lo organizza - non è stato così semplice, dovevamo studiare le traiettorie migliori con i fumogeni (uno degli effetti speciali in mezzo agli stupendi scenari naturali, ndr). Sono venuti anche i maestri di Cortina, sono state necessarie un paio di giornate per completare il lavoro». Vincitore di tre medaglie ai Mondiali («ma non dell'oro» ricorda Kristian), il grandissimo discesista cortinese ottenne la prima delle sue 13 vittorie in Coppa del Mondo proprio sull'Olympia, quando ancora il circuito maschile si esibiva sulle Tofane. A proposito di medaglie, «penso sia possibile vincerne 4 o 5», pronostica il Ghedo, che oggi sarà a Belluno, per incontrare gli studenti dell'istituto Agosti. L'adrenalina sale, gli incontri si susseguono, il conto alla rovescia quasi scaduto. Ghedina, Innerhofer e Goggia sanno come si fa. A vincere, a spendersi fino all'ultima energia, curva dopo curva, salto dopo salto. La voglia di Mondiali è anche in questa attesa.

Maurizio Ferin

