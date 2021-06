Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOCORTINA D'AMPEZZO La Sportiva Lavaredo Ultratrail passa in archivio con le cerimonie di premiazione, ieri mattina, in piazza, e con la soddisfazione diffusa dei partecipanti, di nuovo in corsa a Cortina, sedici mesi dopo l'ultima manifestazione di trail. Il compiacimento si unisce a quello dell'amministrazione comunale, per la buona riuscita del grande evento sportivo, che rappresenta anche un'occasione di rilancio del turismo in...