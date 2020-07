L'EVENTO

CORTINA D'AMPEZZO I campionati del mondo di sci alpino di Cortina d'Ampezzo si svolgeranno nel febbraio 2021. La Federazione internazionale dello sci ha quindi confermato la data fissata, respingendo la richiesta dell'Italia di rinviare l'evento di 13 mesi, a ridosso delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022; la Fis, inoltre, ha garantito un sostegno finanziario di 10 milioni di franchi svizzeri, in caso di annullamento dell'evento, per una recrudescenza dell'emergenza sanitaria Covid-19. «Il segnale trasmesso da tutte le realtà è che il Mondiale si faccia quest'anno e che possa essere il primo, grande evento internazionale post-Covid, disputato nella massima sicurezza, ma con le forme tradizionali», dice Flavio Roda, presidente Fisi italiana.

DAL MUNICIPIO

Il sindaco Gianpietro Ghedina commenta: «La Fis ha fortemente voluto confermare i Mondiali nel 2021; nel contempo ha dimostrato grande sensibilità nell'accompagnarci verso l'evento, con la garanzia finanziaria in caso di annullamento. Adesso si lavorerà per fare un grande Mondiale, degno della storia sportiva di Cortina. Avremo soltanto qualche preoccupazione in più. Vogliamo cogliere l'opportunità del primo grande evento sportivo al mondo dopo il Covid». Sulla flessibilità, Ghedina precisa: «La nostra richiesta di posticipo era motivata soltanto dall'emergenza Covid; avevamo pensato che il risultato potesse essere migliore, se l'evento fosse stato organizzato con maggiore sicurezza. Adesso siamo pronti a lavorare comunque, anche se con qualche preoccupazione in più. Dovremo prevedere possibili scenari, a cominciare dall'assenza del pubblico, con una perdita di oltre 4 milioni di euro di biglietti, indicati nel bilancio. Oppure ci potrà essere il distanziamento, o la collocazione del pubblico lungo la pista. Potranno esserci eventi di completamento diversi da quelli previsti. Sarà tutto da studiare, passo dopo passo, da qui a febbraio. Abbiamo la consapevolezza che i tempi sono strettissimi».

LA PROVINCIA

Quanto al presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin dichiara: «Le opere sportive sono pronte ai collaudi; Cortina vincerà anche questa sfida. Lunedì scorso abbiamo avuto una riunione del comitato di indirizzo di Fondazione Cortina 2021, per le valutazioni economiche, ipotizzando vari scenari. La garanzia Fis è fondamentale, in caso di cancellazione; per questo dobbiamo ringraziare il lavoro diplomatico del presidente Roda. Nel tavolo tecnico regionale è stato fatto il punto sul Piano Anas delle opere, per complessivi 317 milioni di euro. Sono confermati i ritardi delle 4 varianti alla statale 51. È confermata la prosecuzione dei progetti in essere. Per le opere sportive siamo al collaudo, quindi nel rispetto dei tempi per i Mondiali».

IL MINISTRO

Il deputato bellunese Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento, alla vigilia del pronunciamento Fis aveva assicurato l'appoggio del governo. «La decisione di confermare il Mondiale di sci nel 2021 è sicuramente positiva, perché bisogna ridare fiducia al territorio, tornando gradualmente alla normalità, anche attraverso i grandi eventi. Ringrazio Gian Franco Kasper, presidente della Fis, che ha voluto sostenere finanziariamente la Federazione italiana in caso di cancellazione dell'evento con 10 milioni di franchi svizzeri. È un'occasione sulla quale il Governo ha già investito fortemente e su cui daremo, se necessario, il nostro sostegno finanziario per tutelare gli investimentI».

