L'EVENTO Belluno - Sois si prepara alle nozze d'oro delle sue penne nere. Sono

L'EVENTOBelluno - Sois si prepara alle nozze d'oro delle sue penne nere. Sono passati infatti cinquant'anni da quel 13 ottobre 1968 quando nella piccola frazione alle porte di Belluno alcuni alpini decisero di fondare un nuovo gruppo, costruito attorno a valori come l'amicizia e l'amore per la montagna che avevano condiviso durante la naja. In quell'anno moriva il loro compaesano Angelo Schiocchét, l'eroe-alpino che meritò numerosi riconoscimenti per le sue azioni militari durante la Grande Guerra, e proprio per questo venne l'idea di...