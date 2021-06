Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOBELLUNO Pelmo d'Oro, anno ventritreesimo, nella cornice della mezzamontagna di Cesiomaggiore.I RICONOSCIMENTISei i riconoscimenti assegnati: per l'alpinismo in attività all'altoatesino, Christoph Heinz, per la carriera alpinistica all'agordino Eugenio Ben, per la cultura alpina al bellunese Giuliano Dal Mas. A cui si aggiungono i premi speciali: quello di Dolomiti Unesco va alla sezione Cai di Mestre per la gestione del rifugio...