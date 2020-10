L'EVENTO

BELLUNO Nessuno che accenni alla questione spinosa del Nevegàl, nessuno che neppure ne pronunci il nome. L'ascia è sotterrata. Vanno in scena solo festa ed ottimismo, con il corredo di tanti ospiti che hanno fatto corona all'evento. Tra loro ecco il presidente del Collegio nazionale, il valdostano Beppe Cuc, il consigliere nazionale Fisi, Stefano Longo, il presidente Veneto Fisi, Roberto Bortoluzzi. Presente anche il consigliere Alessandro Molin, direttore della scuola di sci del Nevegàl e direttore dei lavori nella ristrutturazione della ex sala De Luca, collaboratore, quindi, dei professionisti che hanno curato il recupero, i tecnici Pierobon e Gottardello.

A dire la loro, esprimendo soddisfazione, sono stati pure i Maestri dell'Amsi, guidati da Walter Girardi e Maurizio Bonelli: «È un bel momento per tutta la categoria è la premessa di Bonelli i maestri hanno qui il luogo dove confrontarsi, con lo scopo di crescere non solo dal punto di vista professionale, ma come coesione di categoria forte». Con l'aggiunta: «Noi maestri abbiamo peso nella realtà economica italiana, siamo primi attori nel comparto turistico». Al taglio del nastro non poteva mancare Edoardo Zardini, 43 anni di Cortina, già olimpionico, con un terzo posto messo in saccoccia in Coppa del mondo. È lui il responsabile tecnico del Collegio dei Maestri di sci del Veneto, organizzatore dei corsi per diventare maestro e dei corsi di aggiornamento.

«Abbiamo appena promosso 60 nuovi maestri tra sci alpino, snowboard e fondo così Zardini sintetizza la voglia di tanti ragazzi che si mettono in gioco con sci stretti o tra i pali è una professione che trova spazio all'interno dell'istruzione, ci sono molti studenti universitari che riescono a conciliare studio e sport, magari si pagano pure gli studi grazie all'attività di il maestro».

La provincia di Belluno conta varie stazioni e comprensori sciistici. Con clientela differente, peraltro: «Tanti bellunesi e veneti scelgono per lo più piste e maestri tra Alleghe e Zoldo, a Cortina la domanda è per la maggior parte internazionale». Zardini è orgoglioso della sede bellunese nell'ex Sala di cultura De Luca, e non lesina l'elogio alla tenacia del presidente del Collegio del Veneto, Luigi Borgo: «Questa casa dei maestri è una sua conquista, un luogo che dà lustro a tutti».

