L'EVENTO

BELLUNO La musica fa vibrare i bicchieri e rimbomba nelle teste. Qualcuno fuma. Qualcun altro beve. Molti ballano. Ma nessuno ha la mascherina indossata. Nessuno. L'ultima serata di festa al campo-scuola del Nevegal si è svolta come se l'emergenza sanitaria fosse un ricordo lontano. Invece, dopo la breve parentesi estiva, è tornata a far paura. Non tanto per le terapie intensive che, almeno per ora, hanno ancora molti posti liberi. Quanto per il numero sempre più alto e a volte incontrollabile di contagi. Non è un caso se il premier Conte ha previsto nuove strette su movida e assembramenti che dovrebbero partire da oggi.

ANDIAMO CON ORDINE

Domenica sera, sul Colle, si è svolta la festa finale di una stagione estiva senza precedenti. «Per ringraziarvi dell'affetto e calore dimostratoci in questi mesi si legge nel profilo Facebook di Ristoro campo scuola vi abbiamo preparato una festa di chiusura con i fiocchi. Cominciamo dal pranzo con la gustosissima porchetta, e poi dal pomeriggio fino a sera continuiamo con la musica ed ospiti d'eccezione!». La band Gran Cafè Italia, che ha organizzato l'evento insieme al Ristoro campo scuola, ha intrattenuto gli ospiti con le migliori canzoni italiane del passato, invitandoli a cantare insieme a loro. Poi è arrivato Dj Panoraix: musica ad alto volume, luci stroboscopiche, mani alzate e la pista si è rianimata all'improvviso. A ricordare le regole da seguire, la locandina dell'evento: rispetta le distanze, ricorda la mascherina. La serata è stata un successo. Almeno dal punto di vista organizzativo. Ma è difficile dire lo sia stata anche dal punto di vista sanitario. I video postati sui social da coloro che hanno partecipato alla festa sono fin troppo loquaci.

DISTANZIAMENTO

Si vedono ragazzi che fanno la linguaccia alla fotocamera del cellulare, che cantano a squarciagola, che bevono, fumano, ballano. Tutti rigorosamente senza mascherina. «Le mani al cielo! Ultima domenica campo scuola!» urla il dj. In un altro video un ragazzo afferra uno dei microfoni usati per cantare insieme alla band Gran Cafè Italia qualche ora prima. Lo porta alla bocca e intona il motivetto che esplode dalle casse. Una normale serata in discoteca. Peccato, però, che l'emergenza sanitaria in atto non lo permetta. C'è l'obbligo della mascherina e il divieto di assembramenti. Gli organizzatori dell'evento, contattati diverse volte, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni e fornire la loro versione dei fatti. Dell'accaduto sono state informate anche le Forze di polizia che potrebbero decidere di dare un'occhiata a quanto accaduto. I video postati sui Social infatti sono pubblici. Chiunque può vederli e le persone sono perfettamente riconoscibili. Perché la mascherina c'è ma a volte è appesa a un orecchio, altre legata al polso o schiacciata in tasca. E non solo in coloro che stanno bevendo un cocktail o fumando una sigaretta.

L'ESCLUSO

Dai filmati emerge in modo chiaro che nessuno ce l'ha davanti alla bocca né tanto meno si preoccupa di essere a cinque centimetri di distanza dal ragazzo davanti. «È sempre stato così». A parlare è un giovane che domenica sera non è riuscito a partecipare alla festa in Nevegal e che preferisce rimanere anonimo. «Ci tenevo molto ad essere presente ma avevo un altro impegno» spiega. Poi aggiunge che gli assembramenti sono sempre stati una prassi. «Non è una novità continua Hanno fatto festa tutta l'estate. Lì è porto franco. Voglio dire che è permesso». Il tendone per le feste in Nevegal si trova in una radura circondata dal bosco. Le distanze di sicurezza possono essere mantenute fuori, ma non dentro al tendone. «Sono tutti disinfettati dall'alcol» scherza Andrea. E conclude: «Se ci tolgono anche quello dove andiamo?».

D.P.

