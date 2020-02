L'EVENTO

AURONZO Erano poco meno di un centinaio gli ex pazienti dell'istituto Pio XII che ieri sera si sono trovati ai piedi della pista del Col De Varda in occasione del 12. ritrovo annuale che il gruppo organizza in ricordo della loro permanenza terapeutica a Misurina. Emilia Romagna e Veneto le due regioni di provenineza di gran parte di loro, ma ce n'erano praticamente da mezza Italia. In molti poi hanno dato vita a una suggestiva fiaccolata lungo la pista che dal rifugio scende verso il lago. Il raduno di quest'anno acquista tuttavia un significato particolare dopo la fase di emergenza finanziaria che aveva messo a rischio la sopravvivenza stessa dell'istituto con la diocesi di Parma, proprietaria della struttura, pronta a gettare la spugna perchè il numero di ricoveri non copriva le spese. La Regione Veneto ha lanciato un salvagente costituito di tre annualità da 1 milione e mezzo di euro ciascuna. Il triennio servirà tuttavia a rilanciare il centro coinvolgendo anche i sistemi sanitari regionali ed in particolare i pediatri invitati a sfruttare massicciamente le potenzialità del sito. Con questo spirito di gratitudine per i benefici ricevuti tanti anni fa, di solidarietà per la difficile situazione presente e di speranza per il futuro, il raduno si è poi concluso ieri sera con la cena nel refettorio. Proprio come avevano fatto tanti anni fa. Anche la sindaca di Auronzo Tatiana Pais Becher ha fatto sentire la sua vicinanza ai promotori dell'inziativa, sottolineando l'importanza che l'istituto riveste anche in chiave turistica per l'intero comprensorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA