SOGGETTI A RISCHIOVENEZIA (tb) I rischi maggiori di contagio ora sono per i giovani. A definirlo in maniera netta è l'età media dei 1903 attualmente in sorveglianza nelle strutture dell'Ulss3, cioè 34 anni. Un dato shock che si spiega un po' con il naturale comportamento quotidiano, con i trentenni che sono tra i più propensi a socializzare, ma va anche contestualizzato nel novero delle vaccinazioni prodotte. La percentuale di primo ciclo...