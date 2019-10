CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESTORSIONEMESTRE Non glielo diceva esplicitamente, ma sapeva farsi capire. Insomma, il messaggio era arrivato forte e chiaro, anche senza una richiesta diretta: un regalino sarebbe stato assai gradito ai fini del buon esito del collaudo dei lavori. E a quel punto, almeno di solito, l'imprenditore di turno ha solo due scelte: rifiutarsi e rischiare di perdere l'appalto, o ingoiare il rospo e scegliere il male minore, mettendolo in conto come una delle tante spese di produzione. Per fortuna però i bivi a volte possono avere anche una terza...