L'ESPOSTOVENEZIA Da maggio a settembre tre passerelle Actv sono finite in acqua, dai rispettivi pontili del Tronchetto, della motonave di San Nicolò e di Santa Marta. Simile in tutti e tre i casi la dinamica dell'incidente: il gruppo pali di ancoraggio del pontile ha ceduto, per cui il pontone galleggiante con la marea si è allargato verso il centro del canale e la passerella ha ceduto ed è finita in acqua. Se tre indizi fanno una prova, è su questa tesi che il coordinatore del sindacato Sgb Giampiero Antonini, patrocinato dall'avvocato...