L'ESPERTO

VENEZIA GIanpiero Dalla Zuanna è professore di Demografia all'Università di Padova. Una disciplina fondata sull'indagine statistica, da esercitare però in un momento storico in cui i numeri non tornano, stando almeno al primo cittadino Luigi Brugnaro. «Per certi versi il sindaco ha ragione dice l'esperto in quanto mancano gli elementi oggettivi per un'analisi seria: ci vorrà almeno un altro mese per avere dati completi e affidabili sui decessi di febbraio e di marzo».

IL CAMPIONE

Brugnaro aveva sferrato il suo attacco venerdì, quando anche fra gli analisti circolava ancora lo studio condotto dall'Istat a fine marzo e basato su un campione assai ridotto di Comuni italiani: 1.084 centri sopra una certa soglia demografica che in quel mese presentavano, rispetto alla media del quinquennio 2015-2019, un incremento della mortalità pari ad almeno il 20%. «Come se per calcolare la statura media della popolazione riflette Dalla Zuanna andassimo in uno spogliatoio di pallacanestro dove sono tutti alti. In più se a marzo c'è stato un +20% di morti, significa che i decessi anziché 10 sono stati 12. Questo non vuol dire niente e su questo ha ragione Brugnaro. Per fare una valutazione generale, occorre avere tutti i dati certi, Comune per Comune, come già accade in Svezia».

Qualche ora dopo le dichiarazioni del sindaco, tuttavia, l'Istat ha pubblicato un nuovo documento, firmato dal presidente Gian Carlo Blangiardo e tarato questa volta su 5.069 Comuni, cioè due terzi del totale, selezionati senza più i vincoli dell'indagine precedente. Da questa seconda indagine, intitolata Scenari sugli effetti demografici di Covid-19 per l'anno 2020, risulta che «il totale dei decessi tra il primo marzo e il 4 aprile del 2020 è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per lo stesso periodo del 2019». Argomenta Dalla Zuanna: «Estendendo questo dato all'Italia, a marzo ci sarebbero 25mila morti in più, a fronte dei 13mila contabilizzati dalla Protezione civile. Quindi i decessi legati all'epidemia sarebbero più o meno il doppio». Chiaro che però un conto sono le ipotesi, un altro le certezze: per questo il demografo insiste sulla necessità di poter disporre di dati certificati, tanto più per poter declinare la riflessione sul piano locale, come nel caso del comprensorio veneziano, visto oltretutto che l'Istat segnala «la eterogenea distribuzione territoriale del fenomeno, con punte di estrema gravità in alcune aree del Paese».

LA CAUSA

Connesso a questo problema è poi il nodo della causa di morte. «Se una persona di 90 anni muore con il Coronavirus quando era già malata di diabete sottolinea il docente universitario certo che il contagio è stato il colpo finale, sennò probabilmente il soggetto non sarebbe deceduto in quel momento. Bisogna dunque intendersi in maniera uniforme sulla definizione di questo concetto, altrimenti si determinano differenze clamorose come abbiamo visto fra Italia e Germania. Peraltro non sarebbe la prima volta che succede: era già accaduto in passato con i Paesi dell'Est, nelle comparazioni sulla mortalità infantile, quando bisognava capire se il feto veniva catalogato come un nato morto o come un aborto».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA