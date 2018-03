CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPERTOTREVISO «Oggi si può morire senza che nessuno se ne accorga. Questo è accaduto e questo fa venire i brividi». Per il dottor Sergio Lafisca, medico legale di lunga esperienza, per anni alla guida del dipartimento di igiene dell'Usl di Venezia, il caso del cadavere mummificato è soprattutto un'altra tragedia della solitudine. Il fenomeno è possibile, per il medico, anche nelle condizioni climatiche lagunari, purché ci sia stata una buona ventilazione. Più impressionante è che, in un contesto urbano come quello veneziano, una...