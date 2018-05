CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPERTO PADOVA Entrano in palestra per diventare più forti e più belli, ma rischiano di finire in ospedale con seri problemi di salute. Assumono quelle bustine in polvere senza pensarci, come se stessero bevendo un bicchiere d'acqua. Spesso non sanno minimamente ciò che stanno ingerendo. «Sempre più ragazzi abusano con gli integratori proteici: il fenomeno è evidente anche nel Padovano. Non va affatto sottovalutato». A lanciare l'allarme è un medico decisamente qualificato in materia come il dottor Maurizio Schiavon, responsabile...