CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPERTOLa direttiva sul copyright approvata dal parlamento europeo a Strasburgo ha mostrato le tensioni tra politica e colossi tech. Come interpreta questa decisione? «Da una parte è un bel passo verso l'apertura di una discussione su un tema centrale per le nostre democrazie. Dall'altra - dice Derrick de Kerckhove, sociologo e professore universitario - avrei preferito una direttiva più equilibrata e meno a favore dei grandi gruppi tecnologici. Ma rovesciando la questione, è anche un'opportunità per l'Italia per farsi sentire in...