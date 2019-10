L'esperto: «I cittadini devono collaborare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PRECEDENTIBELLUNO I casi di dengue non sono molti, nel Bellunese. Questo è il primo della stagione e nel 2018 ce n'era stato uno in un comune della Sinistra Piave. «Non ricordo anni con più di un malato ricoverato nei nostri ospedali», osserva Fabio Soppelsa, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti. La dengue è una malattia infettiva endemica nella maggior parte dei tropicali causata dal virus dengue, appunto. La patologia si trasmette tramite la zanzara del genere Aedes, meglio conosciuta come zanzara tigre; ha...