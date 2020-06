L'ESPERTO

FELTRE «Il passaggio del virus richiede una certa consistenza di contatto senza protezione, quindi non abbiamo motivo di credere che i contatti occasionali dei clienti possano costituire un rischio importante». Utilizza parole rassicuranti il direttore del servizio igiene e sanità pubblica dell'Usl 1 Dolomiti, Sandro Cinquetti, parlando di quelli che possono essere i rischi per coloro che in queste settimane hanno frequentato il magazzino di via Zuecca a Feltre. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando i due dipendenti hanno avuto alcuni sintomi che li hanno insospettiti tanto da spingerli a fare un tampone per capire se si trattasse di Covid 19. L'esito è stato positivo. Da lì si è poi messa in moto tutta la macchina per la tracciatura dei contatti che ha portato, per il momento, ad individuare altri tre positivi.

LE PRECAUZIONI

«Il negozio - spiega Cinquetti - è stato precauzionalmente chiuso e sono in corso in queste ora le operazioni di sanificazioni degli spazi interni e della aree esterna da parte dell'azienda. La direzione ha assicurato che tutto il personale ha sempre utilizzato i sistemi di barriera, come mascherine e quant'altro. Si tratta di un negozio di una certa importanza che è adeguato ad accogliere la clientela, anche se comunque faremo qualche controllo, e questo in parte ci rassicura». E aggiunge: «Il passaggio del virus richiede una certa consistenza di contatto senza protezione, quindi non abbiamo motivo di credere che i contatti occasionali dei clienti con i dipendenti, dotati dei dispositivi, possano costituire un rischio importante».

IL FOCOLAIO

«Vedremo nelle prossime ore - prosegue il direttore del servizio igiene e sanità dell'Usl - come evolve la diffusione. Per ora la diffusione è attesa, nel senso che si tratta di due soggetti, colleghi di lavoro, seguiti da tre contatti stretti». Cinquetti non nasconde il fatto che, dai tamponi che verranno fatti nelle prossime ore, possano uscire nuovi positivi soprattutto nella cerchia famigliare o comunque extra lavorativa delle persone risultate fino ad ora positive.

IL NEGOZIO

Difficile al momento dire con certezza se l'Eurobrico riaprirà domani oppure no. In primis perché «dipenderà tutto da cosa emergerà domani (oggi) spiega il direttore -. Abbiamo disposto una serie di accertamenti aggiuntivi e lunedì (domani) rifletteremo sulla situazione. Ci muoviamo evidentemente con molta cautela». In secondo luogo i colleghi dovranno fare una quarantena di 14 giorni a partire dall'ultimo contatto avuto con i colleghi positivi e questo calo di personale può essere un problema per la riapertura dell'attività commerciale. Intanto alle 17 di ieri secondo il Bollettino di Azienda Zero, i casi complessivi positivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 1187. I bellunesi ancora infetti sono 23.

E.S.

