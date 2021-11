Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO STUDIOSOMESTRE La parola magica? Il lavoro. «Sono venuti qui per lavorare e per fortuna lavoro ce n'era vent'anni fa, eccome. Per questo sono arrivati un po' alla volta, man mano che si aprivano spiragli per nuovi posti. E quindi è stato un arrivo graduale, senza strappi e senza traumi. Un po' alla volta sono entrati in modo del tutto naturale a far parte della nostra vita». Così Gianfranco Bonesso, uno dei più qualificati studiosi...