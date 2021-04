Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ESPERTOBELLUNO Una persona vaccinata e, al tempo stesso, infetta? «Può capitare ma non c'è da preoccuparsi». A spegnare ogni tipo di allarmismo sull'efficacia del vaccino anti-covid è il direttore di Malattie Infettive, Renzo Scaggiante. Per chi è del mestiere, infatti, si tratta di fenomeni usuali: «Sappiamo da sempre che il vaccino Pfizer dà una protezione del 90-95% ed è tra i farmaci con efficacia maggiore. Altri, come gli...