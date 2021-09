Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ESPERTOBELLUNO Com'è possibile sopravvivere per 24 ore alla furia di una cascata? Il salvataggio, ieri, del 43enne Giacomo Sacchet ha dell'incredibile. Rimasto incastrato alle 10 di domenica mattina, ha resistito per un giorno e una notte in uno stato di semi-ipotermia. A spiegare cosa potrebbe essere accaduto è Giovanni Cipolotti, medico rianimatore e anestesista, nonché ex direttore del Suem 118 e del dipartimento di Area Critica a...