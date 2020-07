L'ESPERTO

BELLUNO «Capisco benissimo gli allevatori, hanno ragione a lamentarsi. Ma gli abbattimenti dei lupi, oltre a non essere previsti dalle normative italiane e quindi non possibili, non servirebbero a niente». Francesco Mezzavilla, biologo, fa parte del gruppo di studiosi che sta tenendo d'occhio i movimenti dei lupi tra Cansiglio e bellunese. Un team composto da membri del Gruppo Grandi Carnivori del Cai e del gruppo Lorenzoni che da anni cura il giardino Alpino del Cansiglio per conto dell'agenzia Veneto Agricoltura. Nelle ultime settimane si sono occupati anche loro delle tante predazioni avvenute. Hanno registrato la rabbia e la frustrazione di chi ha dovuto contare capi di bestiame sbranati e i relativi danni. Del resto quando il grande predatore si muove le conseguenze non mancano mai.

L'ESEMPIO FRANCESE

Mezzavilla ammette che la situazione è complessa. Nel bellunese ci sono alcune decine di lupi suddivisi in branchi che occupano un areale vastissimo. Una presenza importante oer una convivenza non sempre facile. «In tanti adesso parlano di abbattimenti - osserva il biologo - ma bisogna tenere conto di due aspetti: le normative e l'efficacia. L'Ispra di Bologna, ente che gestisce la fauna selvatica, non autorizza nessun tipo di caccia selettiva al lupo. Non ci sono deroghe. E questo è il primo punto. Poi c'è l'efficacia». Gli esperti sono tutti d'accordo sul fatto che eliminare alcuni predatori non produca effetti: «In Francia ci hanno provato. Nell'Alta Savoia ci sono decine di migliaia di pecore, un settore molto importante della loro economia. E hanno cominciato ad avere problemi con i lupi. Le autorità francesi, molto pratiche, hanno autorizzato l'abbattimento di una decina di predatori all'anno. Ma senza ottenere alcun risultato. Il lupo vive in branchi molto organizzati. Quando viene eliminato uno o più esemplari, il branco si disgrega e i componenti si disperdono nel territorio andando a formare altri piccoli gruppi. Che continuano a predare. Il problema, quindi rimane».

CONTROMISURE

Le contromisure più efficaci restano insomma quelle passive. «Recinti elettrificati e cani da guardiania sono le difese migliori, entrambi forniti dalla Regione. I recinti però bisogna metterli bene: se c'è un varco, anche minimo, il lupo lo individua. Se la rete è troppo bassa, la salta. Non dimentichiamoci che abbiamo a che fare con un animale intelligentissimo, che da secoli lotta contro chi lo vorrebbe eliminare. E ha imparato bene a sopravvivere». Restano i cani, efficaci ma non sempre: «Il cane da guardiania è sicuramente efficace, ma anche lui ha dei limiti. Per aiutarlo bisognerebbe sempre dotarlo di un collare anti-lupo, così come avviene nelle regioni del centro Italia dove in tema di convivenza con i predatori hanno molta esperienza. Ai cani dovrebbe sempre essere messo un collare dotato di punte. È fondamentale per resistere all'attacco del lupo, che aggredisce ogni volta con lo stesso schema puntando alla gola della preda o del competitore. È una contromisura semplice, ma efficace».

Paolo Calia

