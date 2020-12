L'ESPERTA

PADOVA Antonella Baiocchi, psicoterapeuta, esperta di drammi familiari, autrice del saggio La violenza non ha sesso: alle radici della relazione malata. Cosa sta succedendo nell'ambito domestico, familiare e di coppia? Quello che dovrebbe essere un rifugio protettivo sempre più spesso diventa arena conflittuale dove si consumano i delitti più efferati.

«Oggigiorno è sempre più arduo instaurare rapporti calorosi e duraturi e sempre più facile trovarsi coinvolti in conflitti, ostilità e dissidi relazionali. Serpeggia un dilagante mal di vivere e sono in preoccupante aumento gli atti estremi (omicidi, suicidi, omicidi-suicidi) consumati nel cosiddetto ambiente di casa che avvengono, cioè, per mano di insospettabili persone del novero della sfera affettiva: partner, parenti, amici, vicini di casa, colleghi».

Da cosa origina la rabbia esplosiva?

«Quando si parla di violenza nella relazione, ad una analisi più attenta è possibile rendersi conto che molto spesso si consumano in contesti in cui le divergenze tra gli interlocutori sono gestite con modalità dicotomiche in cui l'interlocutore che si trova in posizione di forza (fisica, economica, psicologica, di ruolo, legale) necessariamente prevarica l'interlocutore che si trova in posizione di fragilità. La gran parte di violenze è conseguenza del fallimento della capacità di mediare tra le diversità e concretizzare il reciproco rispetto. E' prevalentemente un problema di cultura, della discutibile qualità delle competenze psicologiche e relazionali che si utilizzano per destreggiarsi davanti agli ostacoli e ai fallimenti della vita. Purtroppo ancor oggi primeggia l'analfabetismo psicologico».

Di cosa si tratta?

«La cultura della prevaricazione e della sottomissione si perpetua di generazione in generazione in una inconsapevole catena tossica. Questa cultura comporta la gestione dicotomica delle divergenze che espone quindi necessariamente a problemi relazionali: si è incapaci cioè di attuare il reciproco rispetto, il quale rimane un concetto virtuale, che la maggioranza di persone, pur desiderandolo, non sa come tradurre con concretezza».

