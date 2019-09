CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESORTAZIONEVENEZIA Chi, più di una persona che ha perso la figlia in un incidente nautico può lanciare un messaggio forte sulla prudenza in laguna? Roberto Piva, di quel tragico 30 giugno porta un segno indelebile, quando a causa di un'onda la sua barca finì contro una bricola portandosi via Cecilia, 12 anni. L'inchiesta, che riguarda anche lui, è in corso, ma non c'è una persona che non dica quanto prudente e rispettoso degli altri sia Roberto quando va per mare.«Quando mi hanno detto di questo incidente in laguna - dice - mi si è...