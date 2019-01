L'esordio a New York nel 1876

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il teleriscaldamento non è certo una novità. La prima volta che questo sistema venne usato fu a New York alla fine dell'Ottocento. La Grande Melaè stato quindi il primo centro urbano a teleriscaldarsi, il primo impianto venne acceso nel 1876, e in pochi anni la tecnologia ha preso piede anche in Europa, a partire da città come Amburgo e Parigi.Oggi, stando a quanto riportato dal sito di Hera, una delle principali società che si occupa di gas e di energia in Italia, si utilizza stabilmente da più di 50 anni in tutto il Nordamerica e in...