L'esodo dei contrassegni: solo 1 su 3 è del centro storico. Rischio clonazione

I CONTRASSEGNIVENEZIA Entro fine mese l'ufficio per il rilascio dei contrassegni delle barche per la laguna di Venezia riaprirà a Mira. Nei locali messi a disposizione dalla città metropolitana. L'ufficio di Marghera, infatti, dal 6 aprile scorso ha chiuso i battenti, con un preavviso minimo. Per ora è possibile effettuare solo le operazioni online, oppure rivolgersi alla sede centrale di Padova.Quella di Mira sarà una postazione strategica secondo il direttore regionale Gian Michele Gambato, una sede con un grande parcheggio, circostanza...