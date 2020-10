Da ottobre in Friuli Venezia Giulia si è avuto un aumento del +543% rispetto a gennaio 2020 di cittadini che hanno fatto il primo accesso al fascicolo sanitario elettronico (Fse) in virtù del fatto che il referto del tampone era disponibile in formato digitale e facilmente scaricabile. Il dato è emerso nel corso della riunione che il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ha avuto con i vertici delle Aziende. Ad oggi sono 44.083 i cittadini ad aver fatto un primo accesso al Fse. Hanno raggiunto quota 32.252 nel 2020, di cui 11.831 sono le persone ad aver fatto un primo accesso a ottobre. «Stiamo lavorando a un progetto che prevede azioni migliorative continue in termini di incremento dei servizi disponibili, semplificazione e usabilità. Per quanto riguarda il risultato del tampone, la pubblicazione del referto continuerà ad alimentare il Fse». A giugno 2020 il patrimonio documentale disponibile tramite Fse consta di 108,2 milioni di documenti firmati digitalmente di cui 27,2 milioni di referti di laboratorio e 29,5 milioni per visite specialistiche. Il numero dei consensi registrati all'utilizzo del Fse corrisponde all'80% della popolazione. «Per quanto riguarda il risultato del tampone, infine, è stato avviato un sistema di invio del risultato negativo attraverso sms o chiamata telefonica. Analogamente si ipotizza - rende noto Riccardi - di inviare un messaggio di alert ai cittadini risultati positivi invitandoli a rimanere a casa in isolamento in attesa che il dipartimento di prevenzione si metta in contatto con loro per definire le modalità di cura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA