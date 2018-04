L'esercito dei 36mila di 141 etnie I più numerosi bengalesi e romeni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FORESTIVENEZIA A New York si parlano 170 lingue differenti, a Venezia non siamo molto da meno, visto che tra i 36mila 048 stranieri residenti ci sono ben 141 diverse nazionalità. Con il 13,2 per cento della popolazione, Venezia ha la stessa percentuale di stranieri che ha Roma (13,1) e inferiore solo a Milano (18,8%), Firenze (15,6), Bologna (15,4) e Torino (15,1). In Italia, la percentuale di stranieri è dell'8,3 per cento. La dinamica della loro presenza ha subito un'impennata dopo il 2002: si è passati da poco più di 6mila ai 20mila...