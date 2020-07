A rio Val Ombretta i lavori di manutenzione del corso d'acqua hanno reso necessario anche l'intervento di un elicottero speciale: un Super Puma. Anche in questo caso si è provveduto alla posa dei massi ciclopici posati a secco e recuperati in zona. L'obiettivo infatti è quello di ridurre anche gli spostamenti. Portare in quota questo genere di materiali infatti non è per nulla semplice.

Altri interventi di difesa sono stati messi a punto con l'utilizzo di legname e pietrame, insieme a gli sghiaiamenti nei tratti di alveo più alluvionati. «Si tratta di opere indispensabili - spiega la Regione - per mettere in sicurezza i fabbricati di Malga Ombretta».

Nello specifico l'enorme elicottero è servito a portare in quota gli escavatori necessari per compiere i lavori. La zona particolarmente impervia avrebbe reso complicate soluzioni alternative. Per questa ragione è stato alzato in volo l'elicottero per poter portare in quota l'attrezzatura.

Il costo del cantiere supera i 250 mila euro, un intervento contenuto se si paragona la cifre agli altri cantieri Vaia ma al tempo stesso dal grande impatto. L'obiettivo, molto dipende dalle condizioni climatiche, è quello di concludere il cantiere entro il mese di agosto.

