L'ESAMEJESOLO La carica dei 449, tutti rigorosamente con tampone negativo. Sono gli iscritti al concorsone indetto dal Comune di Jesolo per il prossimo 27 maggio per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre istruttori amministrativi contabili, categoria C. Di fatto si tratta della prima selezione pubblica in presenza della provincia indetta dopo il blocco dello scorso autunno. Inizialmente il concorso doveva svolgersi lo scorso 26...