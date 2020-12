(l.bon) «La zona gialla è il vero errore». Silvio Tessari, consigliere del PD, è, prima di tutto, un medico che all'ospedale di Montebelluna ha dedicato competenza e passione, anche dopo il pensionamento. E ieri, di fronte al San Valentino, con Davide Quaggiotto e Laura Puppato, ha raccontato prima di tutto il disagio dei professionisti. «La realtà è drammatica -dice- mi rendo conto che non bisogna terrorizzare nessuno, ma bisogna dire che la situazione è grave altrimenti si rischia un ulteriore aumento dei contagi». Sulle cause di una congiuntura così difficile non ha dubbi. «Non ci sono colpe di carattere sanitario o gestionale -è il giudizio di Tessari- L'errore secondo me è stato mantenere tutto il Veneto zona gialla o aver organizzato alcune iniziative, come la manifestazione di alcune settimane fa a Treviso, che hanno aggravato la situazione. Si sarebbero dovute isolare, per lo meno con l'arancione, le zone più a rischio, ad esempio la Pedemontana o il Trevigiano». Il risultato è che «il personale non ce la fa più a reggere, soprattutto perché non c'è ricambio e, non appena guariscono, i sanitari vengono rimandati in prima linea». E Davide Quaggiotto, partendo dai «140 pazienti covid ricoverati in ospedale, dai 63 dipendenti in isolamento e dalla situazione dell'obitorio», lancia un appello, oltre che alla direzione generale dell'Usl, al suo sindaco, Elzo Severin: «i dati dei contagi devono essere resi pubblici nella più assoluta trasparenza». Una richiesta che in vari Comuni si sta facendo sempre più pressante. «Va convocato -dice- un consiglio comunale come pure una conferenza dei sindaci dell'Usl 2, per fare il punto sulla situazione e verificare se i dipendenti lavorino in condizioni di tutela della salute».

