L'EPOPEA DI UN VITIGNO UDINE Taglia la lingua, si apprezza o si detesta. Proviene

L'EPOPEA DI UN VITIGNOUDINE Taglia la lingua, si apprezza o si detesta. Proviene da un vitigno raro che ha rischiato l'estinzione, salvato per amore del suo nettare: è il Tazzelenghe.La sua storia profuma di antico tra le colline di Buttrio e Manzano nel cuore dei Colli Orientali del Friuli. Apprezzato nel secolo scorso, è caduto nell'oblio, un incompreso per il palato dei più, non a caso in dialetto friulano si chiama tàce-lenghe ossia taglia-lingua per la sua elevata tannicità. Nel 900 non era raro vedere tra i filari grappoli rossi con...