L'Epifania delle polveri sottili: valori in tripla cifra

GIORNATA CRITICAMESTRE L'Epifania è la giornata più critica dell'anno per lo smog. Sia per il PM10 che per il PM2,5, i valori hanno raggiunto le tre cifre. Per le polveri sottili il record lo si è avuto con i 165 microgrammi per metro cubo d'aria nella centralina del parco Bissuola, quella che fa da riferimento per gli eventuali provvedimenti nel comune di Venezia e in tutti i comuni limitrofi. Ma, come si vede nel dettaglio in tabella, i livelli delle altre stazioni di rilevamento non si sono discostati poi così tanto, compreso in centro...