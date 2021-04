Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIOLOGIABELLUNO I casi positivi totali in provincia sono scesi finalmente sotto i mille casi. Non accadeva dal 10 marzo scorso, quando il bollettino di Azienda Zero comunicava 964 bellunesi con il virus. Era seguito un mese di fuoco con i contagi in rapida salita. Ma ieri, dopo qualche giorno di calo netto dei nuovi positivi, c'è stata la svolta. Alle 8 del mattino la categoria degli attualmente positivi segnava 1000 persone. Nove ore...