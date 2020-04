L'EPIDEMIA

TREVISO Sono 101 i nuovi casi di contagio da Covid - 19 nella Marca. Si tratta di un balzo importante dopo giorni di stallo, in cui si sperava che la corsa del virus, già rallentata, si fermasse definitivamente. Lo screening a tappeto nelle case di riposo e fra gli operatori delle stesse strutture, oltre al personale ospedaliero, ha riportato tutti con i piedi per terra, ma questo non significa che i riscontri positivi delle ultime settimane siano stati vanificati: la Marca sta cominciando a vedere la fine del tunnel, ma servirà ancora del tempo, impossibile dire quanto, per cantare vittoria. Il numero dei contagi, dall'inizio dell'epidemia, è così salito a quota 2.133 mentre sono attualmente 1.537 (+102) le persone positive al Covid - 19, 296 dei quali ricoverati in ospedale, 261 in area non critica, e soli 35 in terapia intensiva: 12 al Ca' Foncello (arrivato nei giorni scorsi a seguire in Rianimazione anche 26 persone), 7 a Oderzo, 5 a Conegliano, 4 a Vittorio Veneto e ancora 7 all'ospedale San Valentino di Montebelluna.

LE VITTIME

Nelle ultime 24 ore però altre due persone hanno perso la vita a causa del Covid - 19, una all'ospedale di Treviso e l'altra a Montebelluna. Nella Marca, dall'inizio della pandemia, sono decedute 179 persone. È il tributo di vite più pesante in regione dopo le province di Verona e Padova, legato principalmente al cluster della geriatria di Treviso e ai focolai dei giocatori di carte di Cordignano, San Fior e Orsago. Anche se il virus, già dopo poche settimane, ha cominciato a circolare in tutto il territorio, come confermano i dati sui contagi riferiti ai diversi quadranti della Marca.

LA CLASSIFICA

Nella classifica dei comuni che hanno fatto segnare il maggior numero di casi, a incidere è soprattutto la presenza di ospedali e case di riposo. A Treviso capoluogo i positivi sono ad oggi 226, sono 147 a Conegliano e 142 a Vittorio Veneto. Montebelluna e Castelfranco, entrambe sedi di strutture ospedaliere, i contagiati sono rispettivamente 50 e 54. I focolai legati alle case di riposo sono facilmente collegabili ai numeri di comuni come Casale sul Sile (90 positivi), Mogliano Veneto (71), Oderzo (47) Zero Branco (45) e San Pietro di Feletto (44). Una delle zone più colpite rimane quella della sinistra Piave, in particolare il triangolo tra Cordignano (49 casi attuali), San Fior (44) e Orsago (30). In questi comuni il virus si sarebbe diffuso nei bar frequentati dai pensionati che giocano a carte. Altro cluster identificato nella Marca, nelle prime fasi dell'epidemia, è stato quello dei ballerini di danze latinoamericane, alcuni dei quali contagiatisi durante una trasferta in Emilia Romagna, nel Ferrarese. I numeri rimangono importanti anche a Villorba, (41 contagi), a San Biagio di Callalta (37), a Paese (45), comune in cui fu registrato il primo decesso legato al Covid - 19 e a San Vendemiano (36). Di contro spiccano all'occhio i territori, in genere quelli più isolati, in cui il numero dei positivi sono davvero esigui, come Castelcucco e Maser (1), Cornuda, Refrontolo e Revine Lago(2), Pieve del Grappa, Crocetta del Montello e Fonte (3). La sensazione insomma, anche con l'arrivo della cosiddetta fase 2, è che vi sia ancora da pazientare per una ripresa delle normali attività quotidiane. E che di sicuro non basterà l'arrivo dell'estate per rimettere nel cassetto guanti e mascherine.

