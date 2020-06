L'EPIDEMIA

TREVISO Si riprende fiato dopo la bufera. L'Usl della Marca ha chiuso il piano ferie per i dipendenti. In estate gli ospedali ridurranno le loro attività del 20 per cento. E da qui al 27 settembre chi lavora nelle corsie potrà contare su tre settimane di riposo. Nel mezzo dell'emergenza coronavirus non sembrava cosa scontata. Allo stesso tempo ci si sta preparando per affrontare in autunno un'eventuale seconda ondata di infezioni da Covid-19, che tutti sperano non arrivi mai. L'azienda sanitaria ha messo a punto un programma che complessivamente vale quasi 2,5 milioni di euro per sviluppare ulteriormente i reparti di prima linea contro l'epidemia. «Le ferie estive sono garantite a tutto il personale attraverso uno schema che prevede due settimane di riposo attaccate più un'altra da fare in seguito spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana l'attività degli ospedali verrà ridotta, come succede ogni anno, per consentire le turnazioni. Parallelamente, ci saranno delle assunzioni per coprire il turn over. Infine, chiederemo agli infermieri se qualcuno vorrà garantire dei turni in più in modo da essere coperti anche in caso di malattie o altri problemi».

REPARTI POTENZIATI

Ma non si abbassa la guardia. Soprattutto perché nessuno può ancora escludere un ritorno dell'epidemia da coronavirus nel corso del prossimo autunno. Per non farsi trovare impreparata, l'Usl ha avviato un piano di lavori da quasi 2,5 milioni. Nel reparto di Pneumologia di Treviso è già stato ricavato un settore con 20 posti letto in un'area a pressione negativa, capace quindi di azzerare il rischio di diffusione dei virus. Accanto a Malattie infettive parità la costruzione di una nuova unità di Terapia intensiva con 12 posti. In Pediatria ci saranno due stanze isolate, per un totale di quattro letti, dedicati ai bambini che dovessero essere contagiati. Anche questo spazio sarà a pressione negativa. A Montebelluna verrà ricavato un mini reparto Covid con 10 posti letto in isolamento. All'inizio resterà chiuso, ma sarà sempre pronto per essere usato in caso di necessità. E a Vittorio Veneto ci saranno sei posti letto aggiuntivi di terapia semi intensiva. Ai quali andranno ad aggiungersi i quattro posti della nuova unità di Terapia intensiva. «Porteremo a termine gli interventi entro il mese di luglio tira le fila Benazzi ogni lavoro procederà parallelamente a un potenziamento degli impianti di distribuzione dei gas medicali. Tutti si augurano che non ci sia nessuna seconda ondata di coronavirus. In ogni caso noi saremo pronti».

l'ATTIVITA' ESTIVA

Ci sono sempre le prestazioni da recuperare progressivamente dopo lo stop a quelle non urgenti durante l'emergenza coronavirus. Ma ora più che mai c'è anche la necessità di far respirare il personale che negli ultimi tre mesi è costantemente rimasto in trincea. In estate rallenterà soprattutto l'attività operatoria. In Cardiochirurgia, ad esempio, si faranno due interventi al giorno invece di tre. Il tutto ovviamente garantendo sempre le urgenze. È stata inoltre prevista una lieve riduzione dei posti letto. Le unità di Medicina e Geriatria del Ca' Foncello non verranno toccate. Altrove, invece, ci saranno delle modifiche temporanee. A Oderzo arriveranno due equipaggi aggiuntivi esterni a supporto del pronto soccorso. Nell'area medica di Castelfranco ci sarà una riduzione di 12 posti letto. Tra la Medicina e la Geriatria di Montebelluna verranno congelati 14 posti letto. Ci sono poi i potenziamenti. Si prevede l'arrivo di due infermieri aggiuntivi per i pronto soccorso di Treviso e Oderzo; un infermiere e un operatore per l'Ortopedia di Montebelluna; quattro infermieri per la Medicina di Castelfranco; tre infermieri e due operatori per l'area critica di Castelfranco e Montebelluna (pronto soccorso, Pediatria e Cardiologia di Castelfranco e Ostetricia di Montebelluna). Sempre per il periodo estivo, due infermieri e quattro ostetriche verranno trasferite da Conegliano ad altre unità tra Castelfranco e Montebelluna. «Si temeva che l'allungarsi delle liste d'attesa a causa dell'emergenza potesse incidere sulle ferie del personale sottolinea Guerrino Silvestrini di Nursing Up, sindacato degli infermieri invece grazie agli accorpamenti e ai potenziamenti, oltre ai turn over, il periodo di riposo di 3 settimane dopo lo tsunami Covid sarà garantito».

Mauro Favaro

