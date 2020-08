L'EPIDEMIA

TREVISO Si abbassa l'età media delle persone contagiate dal coronavirus. Oltre un terzo delle 36 persone (metà italiane e metà straniere) risultate positive nella giornata di ieri ha meno di 30 anni. Sono stati contati esattamente 13 casi. È uno degli effetti dello screening in corso su chi rientra nella Marca dopo un periodo di ferie all'estero. L'Usl trevigiana continua a invitare i più giovani alla prudenza. «Una buona parte dei contagi viene evidenziata proprio tra chi ritorna dalle ferie conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria non bisogna assolutamente abbassare la guardia». I controlli su chi è rientrato dalle vacanze solo nella giornata di ieri hanno permesso di individuare sette contagi. Si tratta di uno dei fronti più importanti. Ma non l'unico.

GLI INSEGNANTI

Sempre ieri è emersa anche la positività di un secondo insegnante (il primo era stato registrato nei giorni scorsi). In questo caso il contagio è stato individuato attraverso il programma di screening in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Ciò che fa tirare un sospiro di sollievo è che almeno per il momento la percentuale di positività tra i docenti pare decisamente bassa. Fino ad oggi sono stati testati 2.500 insegnanti. Prima con il test sierologico e poi, in caso di positività, con il tampone processato in biologia molecolare. A fronte di tutto ciò, sono stati confermati solo due contagi da coronavirus. Di pari passo, sono stati evidenziati altri due casi all'interno delle case di riposo. I focolai attualmente in corso nei centri per anziani sono essenzialmente due: uno in villa Tomasi a Spresiano (10 ospiti e 3 operatori) e l'altro nella struttura Civitas Vitae di Vedelago (12 ospiti). Parallelamente sono state individuate due positività anche tra gli operatori della casa di riposo Tre Caprini di Maserada. Martedì ci sarà un vertice speciale dedicato proprio alle case di riposo. La task force dell'Usl della Marca si confronterà in videoconferenza con i presidenti e con i direttori dei centri servizi del trevigiano. Si farà il punto sui protocolli di sicurezza contro la diffusione del coronavirus all'interno delle strutture che ospitano gli anziani, le più colpite nel corso della prima ondata del Covid-19. Di seguito, sempre ieri sono state individuate otto positività attraverso i tamponi eseguiti su persone che lamentavano sintomi sospetti. Il quadro si chiude con la positività di altre 12 persone tra familiari e amici di casi già positivi.

POCHI RICOVERI

La buona notizia è che gli ospedali continuano a registrare pochi ricoveri. Nella Marca attualmente ci sono 1.600 persone in isolamento domiciliare (12 con sintomi), compresi i casi sospetti. Ma per fortuna solo dieci hanno bisogno delle cure dell'ospedale. I pazienti sono tutti ricoverati nel reparto di Malattie infettive del Ca' Foncello. Mentre l'ospedale di comunità di Vittorio Veneto si è svuotato: non ci sono più pazienti Covid positivi.

LA DENGUE

Ma non c'è solo il coronavirus. In questo periodo bisogna tenere sotto controllo anche possibili casi di Dengue, malattia tropicale di origine virale che causa febbre alta. Nei giorni scorsi è stata ricoverata al Ca' Foncello una 23enne della Costa d'Avorio rientrata nella Marca il 21 agosto dopo un viaggio nelle Antille. Il decorso è stato positivo. La donna è stata dimessa giovedì. E' stata esclusa la possibilità di un contagio autoctono, attraverso le zanzare tigre, come invece capitato un paio di giorni fa a Vicenza. La 23enne è stata contagiata nelle isole dei Caraibi.

