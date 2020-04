L'EPIDEMIA

TREVISO Sale a 190 il totale delle persone mancate nella Marca dopo essere risultate positive al nuovo coronavirus. Negli ultimi giorni hanno perso la vita altri 11 trevigiani. Più sei decessi già avvenuti ma registrati solo ieri. Si tratta dell'effetto del programma di screening totale eseguito dall'Usl trevigiana nelle case di riposo della provincia. Attraverso questo, è stato confermato il decesso di 53 persone positive al Covid-19 all'interno dei centri per anziani (18 mancate dopo il trasferimento in ospedale). Su tale base è stato aggiornato il report firmato da Azienda Zero. Ieri sono mancati cinque pazienti, 4 uomini e 1 donna, ricoverati in ospedale: quattro a Vittorio Veneto e uno a Conegliano. Avevano un'età compresa tra i 72 e gli 88 anni. Tutti erano già costretti a convivere con altre patologie. Ma questa, ovviamente, non è una consolazione per nessuno.

LA LUNGA CORSA

La corsa del coronavirus si conferma in rallentamento nella Marca. I decessi, però, continuano ad aumentare. Così come i contagi. Ieri ne sono emersi altri 102. Fino ad ora sono 2.235 i trevigiani colpiti dal Covid-19 (1.576 infezioni attualmente in corso). «L'emergenza non è finita avverte Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl anche in vista della possibile ripresa, invito tutti a venire in ospedale solo per cose urgenti e non differibili. Non facciamo l'assalto al pronto soccorso. In questo periodo siamo stati bravissimi. E continuiamo a esserlo, perché ci aiutiamo tutti. In ospedale manterremo le precauzioni che stiamo adottando oggi: misureremo la temperatura a tutte le persone che entreranno e continueremo a limitare l'accesso agli accompagnatori. Siamo ancora in un periodo a rischio. Riprenderemo progressivamente. Ma chiedo a tutti di continuare con il senso civico dimostrato fino ad ora: solo questo ci dà la garanzia di non reinfettarci». Il direttore allontana facili entusiasmi davanti ai ricoveri in netto calo.

I RICOVERI

Oggi sono 253 i pazienti assistiti nei reparti ordinari degli ospedali, otto in meno di ieri. E 30 nelle Terapie intensive, cinque in meno di ieri. Diminuiscono anche gli isolamenti domiciliari. Adesso sono 2.818 i trevigiani in quarantena obbligatoria (-46). E salgono sia i dimessi, diventati 463 (+14), che i guariti, arrivati a quota 469 (+46). I numeri dei nuovi casi di coronavirus sono in crescita soprattutto perché l'Usl ha accelerato sul fronte dei controlli, tra tamponi e test rapidi. Dagli ospedali (si prevede che lo screening venga completato entro il 24 aprile) alle case di riposo. Sono state individuate sei strutture focolaio: Cesana Malanotti di Vittorio Veneto (50 ospiti positivi), Ca' dei Fiori di Casale sul Sile (43), Santa Maria de' Zairo di Zero Branco (23), casa Fenzi di Conegliano (18), De Lozzo Da Dalto di San Pietro di Feletto (9) e la casa di riposo del Gris di Mogliano (8). Ma ci sono anche buone notizie. Tra gli 800 anziani dell'Israa di Treviso è emerso un solo contagio: una 90enne ospite del centro Zalivani è positiva senza sintomi. Discorso simile per gli operatori: su 770, solo uno in servizio al Menegazzi è positivo, ma si tratta di una persona sposata con un infermiere che lavora in Terapia intensiva e che è a casa già da mesi in via precauzionale. Mentre la casa di riposo Aita di Pieve del Grappa si è rivelata Covid-free: 137 anziani e 136 dipendenti sono risultati tutti negativi. Ora lo screening continua sui centri per persone con disabilità. «Fino ad ora sono stati controllati 140 utenti. Tra questi, 12 sono risultati positivi, pari all'8,5% fanno sapere dall'Usl di pari passo, sono stati controllati anche 86 operatori. Sette sono risultati positivi, pari all'8,1%».

Mauro Favaro

