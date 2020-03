L'EPIDEMIA

TREVISO «La riduzione della corsa del Coronavirus, per quanto ancora lieve, la dobbiamo ai cittadini che hanno seguito le regole e sono rimasti a casa. Non fosse andata così, a questo punto saremmo allo stesso livello di Bergamo e Brescia. Negli ultimi giorni molti ringraziano noi medici. Adesso siamo noi che ringraziamo i cittadini che si comportano al meglio consentendoci di avere margine per operare. È una cosa reciproca. Dobbiamo continuare ad aiutarci a vicenda». Roberto Rigoli, direttore della Microbiologia di Treviso, fotografa la situazione invitando tutti a non mollare proprio adesso. Il Coronavirus sembra fortunatamente aver perso un po' dello slancio iniziale.

I NUMERI

I contagi crescono meno velocemente. Ad oggi sono 1.363 i trevigiani contagiati. Ieri sono emerse 38 positività. Una decina di giorni fa era stata superata anche quota cento. I ricoveri in ospedale restano in linea. Sono 355. Uno in meno di ieri. Cresce l'impegno delle Terapie intensive. Nelle ultime 24 ore ci sono stati cinque nuovi ingressi. Ad oggi sono cinquanta le persone ricoverate in Rianimazione. Ma non si è ancora al livello di guardia. Nella Terapia intensiva dell'ospedale di Treviso ci sono 25 persone positive, a fronte di almeno undici posti ancora liberi. A Conegliano i ricoverati sono nove. In calo rispetto agli undici della scorsa settimana. Crescono gli isolamenti domiciliari. Adesso sono 3.868 i trevigiani in quarantena a casa. I positivi sono meno di 700. Il resto sono familiari e contatti stretti. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 712 nuovi isolamenti. Il dato può essere letto in due modi: significa che i contagi non hanno smesso di salire, certo, ma anche che non ci sono sintomi respiratori gravi e che il sistema della sanità trevigiana è in grado di dare risposte sul territorio. Secondo alcuni fino ad ora è stata questa l'arma in più rispetto ad altre zone d'Italia.

I GUARITI

Di pari passo aumenta il numero delle persone dimesse dagli ospedali. Ieri 31 persone hanno potuto lasciare i reparti. Il totale ore segna 196 dimessi. Il quadro è completato dall'indicatore più triste: quello dei decessi. Purtroppo nelle ultime 24 ore nel trevigiano sono mancate altre due persone risultate positive. Il totale dal 25 febbraio scorso sale così a 95 morti. A incidere su questo andamento è stato in particolare il maxi-focolaio di Covid-19 esploso nel reparto di Geriatria del Ca' Foncello, che lo scorso 25 febbraio era stato di fatto sigillato con 88 pazienti all'interno. «Il problema in Geriatria è sorto quando ancora tutti indicavano come persone a rischio solo quelle che erano state in Cina ricorda Rigoli su questo fronte credo che sia legittima qualche critica rivolta all'Organizzazione mondiale della sanità sulla lentezza con la quale si è aggiornata rispetto agli eventi». Adesso l'Usl della Marca sta esprimendo il massimo sforzo. «In Microbiologia lavoriamo senza sosta evidenzia il direttore i tecnici rimangono in laboratorio molto più a lungo del loro orario. Si tratta di un enorme monte ore di volontariato. Sono consapevoli del momento che stiamo vivendo e non chiedono nulla in cambio. Sono loro infinitamente riconoscente». Le macchine funzionano praticamente giorno e notte. Si era partiti facendo 200 tamponi al giorno. Poi si è arrivati a mille. Adesso ci si è assestati a 850. Non è immediato reperire sul mercato i reagenti, indispensabili per i test. «L'esecuzione dei test in modo semi-manuale, inoltre, ci consente di sfruttare al meglio tutte le risorse che abbiamo a disposizione».

M.Fav.

