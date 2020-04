L'EPIDEMIA

TREVISO «L'epidemia si è smorzata. L'unità di Malattie infettive ha meno posti occupati: oggi ci sono trenta letti liberi. Una cosa straordinaria che nell'ultimo mese non era mai accaduta». A parlare è Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. Le sue parole confermano i segnali di speranza emersi negli ultimi giorni attraverso i report che evidenziano un rallentamento della corsa del coronavirus. Non si può abbassare la guardia. La stessa azienda sanitaria ha allungato da 14 a 21 giorni il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio per le persone contagiate dal Covid-19 (esclusi gli operatori della sanità, che continueranno a fare il tampone di controllo dopo 14 giorni). Ma almeno c'è un po' di margine per organizzare al meglio il lavoro in ospedale.

È stato questo a spingere l'Usl ad attivare da oggi il tendone allestito davanti al reparto di Malattie infettive del Ca' Foncello. Non per una nuova emergenza, ma per ottimizzare la gestione dei pazienti in arrivo. «Il tendone contiene un punto medico di primo soccorso specifica Benazzi abbiamo deciso di convogliare qui tramite il Suem118 tutte le persone che presentano dei sintomi collegabili al coronavirus. In questa struttura saranno presenti i nostri medici. Verrà fatto il tampone, che dà l'esito nel giro di 45 minuti, e la radiografia al torace, se ci sono sospetti di polmonite».

Nel frattempo, anche se il virus ha rallentato la propria corsa, non si fermano i decessi. Ieri sono mancate altre 4 persone positive al Covid-19. Due uomini con più di 70 anni, ricoverati a Conegliano e Vittorio Veneto, legati al focolaio esploso nel gruppo di anziani che giocava a carte nella zona di Cordignano, Orsago e San Fior, e un 80enne che era ricoverato a Treviso. Tutti e tre erano già costretti a convivere con altre patologie. In più, è mancato anche un anziano che era stato trasferito nella casa Luigi e Augusta di Ormelle. Dal 25 febbraio ad oggi nella Marca hanno perso la vita 118 persone risultate positive al coronavirus. Fino ad ora l'Usl ha complessivamente eseguito 16mila tamponi, che hanno evidenziato in tutto 1.665 contagi (1.380 infezioni attualmente in corso). Ieri sono emerse 47 nuove positività. Il rallentamento è confermato dal calo dei ricoveri. Oggi sono 390 i pazienti nei reparti ordinari degli ospedali: 18 in meno in un solo giorno. E in Terapia intensiva ce ne sono 48: tre in meno di ieri. Crescono leggermente gli isolamenti a casa. Attualmente sono 4.196 i trevigiani in quarantena (64 in più nelle ultime 24 ore). Ma crescono anche i pazienti dimessi: si è arrivati a quota 272. Solo ieri 33 pazienti hanno lasciato gli ospedali. Al netto delle convalescenze, ad oggi 167 persone sono definitivamente guarite. Solo nella giornata di ieri altre 23 sono uscite dal tunnel del coronavirus. Resta il nodo del personale sanitario. Finora sono stati contagiati 161 dipendenti dell'Usl (56 già rientrati): tra i quali 28 medici, 68 infermieri, 45 operatori, 7 studenti, 4 ostetriche, 3 specializzandi, 2 fisioterapisti e un addetto all'amministrazione. E poi c'è la grande sfida che riguarda le case di riposo. Anche qui ci sono diverse persone positive tra il personale, costrette a rimanere in isolamento a casa. Una mano arriverà dal San Camillo. «Ha messo a disposizione i propri operatori, oggi fermi perché l'ospedale è stato trasformato in Covid Hospital, per i centri servizi per gli anziani - rivela il direttore generale dell'Usl - non possiamo che ringraziare suor Lancy per questa disponibilità».

I dati dell'Istat, intanto, hanno evidenziato che tra il primo e il 21 marzo di quest'anno e lo stesso periodo del 2019 i decessi sono aumentati praticamente in tutti e 29 i comuni trevigiani presi in esame. Con picchi dove ci sono le case di riposo: +433% a Casale sul Sile (da 3 a 16), +366% a San Pietro di Feletto (da 3 a 14), +300% a Zero Branco (da 3 a 12) e +100% a Vedelago (da 6 a 12). «Il picco dei decessi si ha nelle persone tra 80 e 89 anni, che sono le più fragili. È chiaro che un virus che entra va a colpire chi ha una certa età e più patologie. Il professor Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, ha fatto uno studio straordinario in merito conclude Benazzi ricordo anche che nell'inverno del 2015 l'Italia ha subito un aumento di decessi del 15% tra le persone over 65: ci sono stati 20mila morti per un virus dell'influenza particolarmente potente, come è stato sottolineato da Walter Ricciardi. Quando entra un virus invasivo, è chiaro che c'è un aumento».

