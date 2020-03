L'EPIDEMIA

TREVISO Il bilancio dei nuovi contagi lascia un barlume di speranza: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 60 in più (il totale è ora di 1.325). Ancora troppi, ma comunque poco quasi la metà rispetto a quelli fatti segnare domenica (115). Da quel giorno i numeri hanno cominciato gradualmente a diminuire. La curva verso il picco ha rallentato. Il rischio che si sia trattato di una luna di miele, così viene definita in gergo, in pratica un momento di quiete prima della tempesta, è concreto. Eppure anche i vertici dell'usl confermano che l'andamento è in miglioramento. Ma mentre si tenta di capire se la regressione verrà confermata o meno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, nella Marca si registrano anche due ricoveri di persone giovani: un 30enne castellano e una 38enne opitergina. Quest'ultima è in terapia intensiva al Ca' Foncello. Intanto continua la tragica conta delle vittime del nuovo coronavirus. Il numero dei morti ieri ha toccato quota 94. Cinque in più rispetto a giovedì (l'età media è di 76 anni). Due decessi a Treviso, uno a Montebelluna e due a Belluno, dov'erano stati trasferiti altrettanti pazienti trevigiani. Al Ca' Foncello è morta Regina Pizzaia, 87enne di Cornuda, nonna del consigliere comunale di Padova Alain Luciani. «Mia nonna aveva dei problemi di salute ma, purtroppo quel maledetto virus ha portato delle complicanze che l'ha portata alla morte con problemi polmonari - ha detto addolorato Luciani - . Voglio solo mandare a tutti quelli che stanno soffrendo come la mia famiglia un grande abbraccio».

IL DIRIGENTE SPORTIVO

Ancora il mondo dello sport locale paga l'incalzare sempre più tragico del coronavirus: è morto nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Belluno a 75 anni Italo Balbinot. Abitava a Vittorio Veneto ed era molto noto per l'attività nella federazione provinciale e regionale Bocce. Dopo aver guidato la società Veglia per 50 anni, era il vicepresidente regionale in carica della Bocce volo e unautentica istituzione a livello regionale. Balbinot era conosciutissimo anche per quella che era stata la sua professione lavorativa, prima alla Zoppas e poi per 15 anni direttore amministrativo alla Riello di Legnago. I primi sintomi del coronavirus un paio di settimane fa, dopo la solita febbriciattola, la tosse, una stanchezza diffusa, la difficoltà a respirare che lo ha costretto al ricovero prima a Vittorio Veneto e poi con il peggioramento nella terapia intensiva di Belluno. «Papà aveva la grande passione delle bocce, dopo la famiglia e il lavoro era l'hobby principale ricorda il figlio Fabio -. È stato l'organizzatore per 30 anni di una gara nazionale di bocce, l'ultima settimana di luglio, quando arrivavano in città tutti i più grandi campioni nazionali della specialità, da Piemonte e Liguria dove c'era il meglio delle bocce».

PRIMA VITTIMA A TARZO

Il coronavirus fa la sua prima vittima anche a Tarzo. Si è spento in ospedale a Vittorio Veneto, giovedì, Edvige Vige Carpenè, 91 anni. Aveva manifestato i segni del virus, in particolare la febbre e poi difficoltà a respirare, una decina di giorni fa e le sue condizioni di salute si erano poi aggravate, tanto da rendersi necessario il ricovero in ospedale. L'addio sarà dato in forma privata nel cimitero di Lago, comunità a cui il 91enne è sempre rimasto legato negli anni. Mercoledì, sempre all'ospedale di Vittorio Veneto, si è spento il vittoriese Renato Gaspari, 96 anni, pure lui positivo al virus. Lascia la moglie Maria Teresa e i figli Gianfranco e Roberta. Aveva lavorato per l'Enel e risiedeva in centro città.

IL SACERDOTE

Lutto anche a Sarmede: a Parma, nella casa madre dei padri missionari Saveriani, è morto giovedì mattina padre Angelo Costalonga. L'88enne era nato a Sarmede, ma già a 12 anni aveva lasciato il paese per Vicenza dove aveva studiato e poi iniziato il noviziato. Nel 1949 la prima professione, quindi nel 1952 la professione perpetua e poi l'ordinazione presbiteriale nel 1957. Nel 1960 iniziò il suo servizio di missionario in Congo, dove rimase fino al 1975 svolgendo svariati incarichi. Rientrato in Italia, a Parma nella casa madre svolse senza interruzione il suo servizio come incaricato della documentazione fotografica, che lo portò a visitare quasi tutte le missioni. In 15 giorni tra i Saveriani di Parma si sono registrati 13 decessi, alcuni padri missionari sono morti nelle loro stanze della casa madre come padre Angelo, altri in ospedale pare tutti legati al coronavirus.

