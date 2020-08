L'EPIDEMIA

SUSEGANA Il contagio si allarga e adesso l'incubo è quello di ritrovarsi con un potenziale nuovo focolaio di grandi dimensioni. Dopo i quasi 200 contagiati dello stabilimento Aia di Vazzola il Covid 19 bussa alla porte dell'Electrolux di Susegana: una operaia di 45 anni è infatti risultata positiva al tampone per il coronavirus. Altri 8 colleghi della linea di produzione, ovvero tutti quelli che hanno avuto i maggiori contatti con la persone infetta sono stati subito messi in isolamento fiduciario; di questi, sette hanno già effettuato gli esami diagnostici per riscontrare una possibile infezione, uno sarà sottoposto al tampone nella mattinata odierna. Stessa sorte per i loro familiari, potenzialmente esposti alla malattia.

LA SOSPENSIONE

La donna, di origini senegalesi, è un addetta alla linea 3, quella del premontaggio dei frighi che impiega circa 60 persone, temporaneamente sospesa così da consentire le operazioni di sanificazione che hanno permesso di rimetterla in attività già nelle prime ore del pomeriggio. È stata l'Usl di Treviso a informare i responsabili dello stabilimento di Susegana. La donna si era messa in auto-isolamento fiduciario a partire da lunedì, quando alla figlia era stata diagnosticato il virus, al momento in maniera asintomatica. Venuta a conoscenza della situazione era stata la 45enne stessa a chiedere di essere sottoposta al tampone. Il risultato è arrivato nel corso della mattinata e aggiunge altra preoccupazione a quelle per gli effetti del focolaio al centro di accoglienza delle ex caserme Serena e del più preoccupante cluster di Vazzola. «Quando si è appreso la notizia - spiega Augustin Breda, delegato della Fiom Cgil - in fabbrica era in corso uno sciopero per tutt'altre ragioni. Fino a qualche giorno fa tra gli addetti della Electrolux c'era attenzione ma non preoccupazione, ma ora, soprattutto tra gli operai, il timore è forte. «Come sindacato chiediamo che, se i casi dovessero aumentare - afferma il segretario generale della Fiom Enrico Botter -, l'azienda adotti una scelta radicale: quella di sospendere tutta la produzione per qualche giorno, procedere alla sanificazione completa dell'impianto e soprattutto fare eseguire il tampone diagnostico a tutti i dipendenti». Per lunedì è stata convocata una riunione della unità di crisi interna dell'azienda, di cui è parte anche la Usl 2. Per allora saranno a disposizione anche gli esiti dei tamponi degli altri otto operai. «In caso di positività - fa sapere l'azienda - si procederà con il tracciamento degli eventuali contatti che saranno a propria volta sottoposti a tampone». Oltre ai 9 posti in quarantena ieri altri 8 lavoratori della Electrolux risultano in auto-isolamento fiduciario. Si tratta dei parenti di alcuni dei 178 lavoratori della Aia di Vazzola (una buona percentuale è di origine senegalese) risultati positivi al Covid 19 su un totale di 700 dipendenti, dei quali 560 sono stati sottoposti a tampone. Di questi cinque hanno già ricevuto l'esito degli esami e risultano negativi.

L'AZIENDA SANITARIA

«Il caso di positività al coronavirus legato all'Electrolux non è correlato in modo diretto al focolaio dell'azienda Aia mette in chiaro Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca a riguardo, i contatti dei lavoratori contagiati sono risultati negativi. Si tratta di un altro discorso. Adesso faremo tutti i controlli necessari. La situazione, comunque, al momento sembra essere circoscritta». L'attenzione resta altissima. Dopo aver terminato lo screening sui lavoratori, e sui loro familiari, dell'azienda di macellazione di polli di Vazzola, l'azienda sanitaria ha annunciato che amplierà le verifiche anche sui cosiddetti contatti sporadici. Il focolaio non si moltiplica più in modo esponenziale. Però continua ad allargarsi. Ieri sono risultate positive altre 12 persone entrate in contatto con i casi emersi all'Aia. L'equipe di Roberto Rigoli, direttore della Microbiologia di Treviso, sta comparando il virus che ha dato vita al focolaio nellazienda di Vazzola con quello del focolaio dell'ex caserma Serena, che si è sgonfiato in poco meno di un mese.

NUOVI CASI

L'altro grande fronte è quello delle case di riposo. Ad oggi ci sono 13 positivi in villa Tomasi a Spresiano (10 anziani e 3 operatori), 11 ospiti positivi nella Civitas Vitae di Vedelago e due operatori della Tre Carpini di Maserada. «I centri servizi per anziani sono punti fragili avverte Rigoli il monitoraggio della situazione resta assolutamente costante. Sempre ieri sono state trovate positive 4 persone rientrate dalle ferie, 6 contatti di persone già positive e altre 5 sottoposte a tampone dopo la comparsa di sintomi.

Denis Barea

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA