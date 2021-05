Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIASAN DONA' DI PIAVE Veneto Orientale, in calo i contagi e l'Azienda sta pensando di aprire a breve la vaccinazione per la fascia 50-60 anni. Dati confortanti arrivano dall'Ulss 4. Dopo qualche giorno di preoccupante inversione di tendenza, con la curva che aveva ripreso a salire, anche se non in maniera pesante come nel recente passato, ora si torna a registrare un calo. L'ultima rilevazione parla di un totale di 671 persone...