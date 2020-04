Il virus continua a rallentare ma nella giornata di ieri sono stati registrati nella Marca altri due decessi, entrambi avvenuti in casa di riposo. Il drammatico bilancio dei morti sale così a 252 vittime. Ieri sono emerse altre 7 positività che hanno fatto portare il numero complessivo dei contagi a quota 2.483 dall'inizio dell'epidemia. Ad oggi sono 1.107 i trevigiani positivi al Covid 19, la maggior parte dei quali trattati a domicilio: solo 175 quelli ricoverati, 159 dei quali in area non critica e solo 16 in terapia intensiva, 7 a Treviso, 3 a Oderzo e 6 a Vittorio Veneto. Rimangono in isolamento domiciliare 1389 persone (13 in meno rispetto alle 24 ore precedenti), mentre i pazienti dimessi sono complessivamente quasi seicento, per la precisione 598. 1.124 i negativizzati, ovvero i guariti. Un dato in continuo aumento che fa ben sperare, assieme al lieve decremento dei contagi, a una progressiva, anche se lenta, uscita dall'emergenza. La fase due ora è alle porte ed è proprio in questo momento che non deve essere abbassata la guardia. Lo sanno bene i vertici dell'azienda sanitaria trevigiana, pronti ad affrontare la seconda ondata prevista a ottobre ma che, con la progressive aperture, potrebbe essere anche anticipata. Tutto dipende da quanto i trevigiani sapranno rispettare le disposizioni date dalle autorità in merito al distanziamento sociale e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, al lavoro e negli spostamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA