I TIMORI

BELLUNO «L'epidemia non si sta avviando affatto verso la conclusione». È duro, ma sincero, il commento del direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti riguardo all'andamento epidemiologico in provincia negli ultimi due mesi. Se lette in modo corretto, le sue parole assumono la forma di un duplice invito alla cittadinanza. Da una parte, a una presa di coscienza di ciò che sta accadendo e quindi alla constatazione che siamo ancora lontani dalla fine dell'emergenza. Aumentano i nuovi positivi e s'impenna il numero delle vittime. Dall'altra, ma le due cose sono interconnesse, è un invito a essere prudenti e a tenere alta l'attenzione.

COSA SUCCEDE

Analizzando il numero di nuovi positivi negli ultimi 60 giorni, e il suo scostamento da una settimana all'altra, il quadro epidemiologico assume contorni più nitidi. Basti pensare che nel mese di novembre sono stati scoperti 5.233 nuovi casi di coronavirus. Quasi il triplo di ottobre in cui se ne erano registrati poco più di 1.900. Insomma, una crescita importante che ha raggiunto il suo apice (temporaneo) il 12 novembre scorso con 324 nuovi positivi. Nella terza settimana c'è stata una lieve flessione della curva epidemica (-213 casi in totale rispetto alla precedente) che ha dato un barlume di speranza. Ma si è trattato di un falso allarme perché negli ultimi sette giorni i numeri sono tornati a crescere (+116). «La fluttuazione della casistica spiega il dottor Cinquetti dipende in parte da un aumento del numero di tamponi e in parte dall'andamento stesso dell'epidemia che non si è certamente spenta. Cioè non si sta avviando verso la conclusione». L'Usl 1 Dolomiti esegue in media 1.200 tamponi rapidi e 1.100 molecolari al giorno. Con un piccolo calo nel weekend, poiché sono attivi meno drive-in, e qualche picco in mezzo alla settimana. Numeri da capogiro soprattutto se paragonati alla scorsa primavera quando i tamponi molecolari oscillavano tra i 220 e i 250 al giorno.

LA MAPPA

In alcune zone dell'alto Bellunese i contagi stanno diminuendo. Ad esempio a Cortina d'Ampezzo e ad Auronzo di Cadore. Rimane fuori una grossa fetta di comuni dove invece il virus continua a imperversare. «Sono le terre più basse chiarisce il direttore del Dipartimento di Prevenzione Belluno, Feltre e mi sembra di ricordare anche Agordo. Dire Siamo vicini al picco è prematuro. Non abbiamo più le punte di 300 casi al giorno ma l'andamento dei contagi è stabile tra i 150 e i 200 nuovi positivi ogni 24 ore. Quindi numeri importanti». È il grafico de Il sole 24 ore, ancora una volta, a scattare la fotografia precisa del virus negli ultimi sette giorni mettendo in relazione i nuovi positivi con il numero di abitanti.

PROVINCIA PIÙ CONTAGIATA

Belluno è tornata ad essere la provincia italiana più contagiata. A dirlo non è più il numero di positivi quotidiano ma la media mobile degli ultimi sette giorni. Ci sono 87 casi ogni 100.000 abitanti. E ora il confronto non regge neppure sul fronte dei tamponi. Se il paragone è con Bolzano dove c'è stato lo screening di massa. Il risultato è stato che la media mobile è passata da oltre 100 casi a 62 (sempre ogni 100mila abitanti). A preoccupare, nel Bellunese, è anche l'alto numero di pazienti covid che muore negli ospedali. Da ottobre a novembre il dato è quasi triplicato, passando da 30 a 80. Cifre fredde dietro cui si nascondono, però, volti e storie. Sono genitori, zii e nonni che hanno contratto il virus e la cui vita, spesso provata da malattie pregresse, si è spenta in uno degli ospedali della provincia. C'è un'ultima riflessione da fare.

I TEMPI

Dal momento del contagio del paziente fino alla morte trascorrono in medie tre-quattro settimane. Questo significa che oggi vediamo l'evolversi di una situazione che è partita un mese fa.

Gli 80 decessi di novembre trovano un filo conduttore nei positivi di ottobre. Seguendo questo ragionamento, e aggiungendo che i nuovi casi nell'ultimo mese sono quasi triplicati, si può già prevedere un bollettino nero per dicembre.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

