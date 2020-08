L'EPIDEMIA

BELLUNO Solo 10 giorni fa i positivi in provincia erano 12: sono triplicati. Il dato di ieri del bollettino di Azienda Zero è di 48 bellunesi infetti e tra le nuove positività, cosiddetta di ritorno c'è addirittura un'anziana di una casa di riposo bellunese che aveva avuto ormai 4 negativi. E non è l'unico nuovo positivo registrato nelle ultime 24 ore, che sono 5.

Il quadro è stato dato ieri con il quotidiano aggiornamento di Usl. «Dal rapporto laboratoristico aggiornato alle ore 14.00 - si legge -, attestante la refertazione di 427 tamponi, emergono 5 nuove positività Covid: 2 coniugi rumeni recentemente rientrati dal Paese d'origine, 1 giovane di rientro dalla vacanza in Sardegna già isolato e preso in carico per sintomatologia simil covid, 1 soggetto di nazionalità kossovara, rientrato da questo paese, 1 contatto stretto di un soggetto positivo afferente a un piccolo focolaio di importazione. Come da protocollo il Dipartimento di Prevenzione, per tutti questi soggetti, dopo la presa in carico, ha allargato/attivato il contact tracing disponendo i provvedimenti contumaciali necessari e programmando i tamponi di controllo». «Nella mattinata - spiegava sempre ieri la Usl - sono state isolate 6 persone con sintomatologia simil covid e quarantenati 7 soggetti derivanti dal contact tracing». Risalgono velocemente infatti anche le persone in isolamento o quarantena: 414 in totale i bellunesi, che sono isolati (se positivi asintomatici) o in quarantena (dopo contatti con positivi).

«Oltre a ciò - ha porseguito ieri l'Usl - si segnala una positività di ritorno (terza positività dopo due negativizzazioni) di un'anziana ospite di una casa di risposo del territorio, risultata per la prima volta positiva in fase epidemica. Tale ripositivizzazione, come osservato in altre simili situazioni, non assume di regola particolare rilievo epidemiologico. Nella struttura saranno comunque condotte tutte le azioni di sanità pubblica previste per la situazione». Restano stabili i ricoveri, con l'unico caso in Malattie infettive di Belluno (il 26enne del Summer Party). Trasferita a Feltre invece la donna che era finita in Rianimazione.

