L'EPIDEMIA

BELLUNO È ormai un conto alla rovescia, che va sempre più velocemente, vero lo zero. Un risultato che arriverà prima per i pazienti Covid negli ospedali, dove sono rimasti solo 10 degenti infetti, ma prestissimo anche sul fronte degli contagiati, che ieri erano scesi a 151. Il virus ormai arretra ovunque e il caso di Cortina è emblematico: nel Comune dove si erano quasi sfiorati i 100 contagi poche settimane fa ieri erano solo 8 gli infetti.

IL BOLLETTINO

Sale a 1166 il totale dei casi positivi in provincia dall'inizio dell'emergenza, come riportava il bollettino di Azienda Zero diffuso ieri alle 17. In 24 ore si è registrato un solo nuovo caso, dopo giorni in cui eravamo a zero. Ma la buona notizia arriva dai casi attualmente positivi: sono scesi a 151, con una diminuzione di 22 casi in 24 ore (è questa la media degli ultimi giorni e, se prosegue così, nel giro di una settimana si raggiungerà lo zero infetti). Restano 110 i deceduti dall'inizio dell'emergenza, fortunatamente da giorni non si sono aggiunte nuove croci. Salgono invece a 905 i bellunesi che hanno sconfitto il virus. Le persone ancora in isolamento, per contatti con positivi o perché infette ma asintomatiche, sono 344.

NEGLI OSPEDALI

Dopo quello di Belluno anche l'ospedale di comunità di Agordo riservato ai pazienti Covid ieri ha chiuso: nessun infetto è più ricoverato in quei reparti. Gli ultimi 10 pazienti Covid sono in area non critica al San Martino di Belluno. Sempre a zero i ricoveri in terapia intensiva, che si era svuotata ormai settimane fa. Dall'inizio dell'emergenza sono 174 i pazienti che sono stati dimessi, dopo aver sconfitto il virus.

