L'EPIDEMIA

BELLUNO Continuano a scendere rapidamente i positivi in provincia, arrivati a quota 657 come da bollettino di Azienda Zero di ieri sera. E sono sempre più i comuni puliti, Covid free, tra questi il centro del focolaio che scoppiò a fine settembre: Santo Stefano. Ma si continua a morire di virus: ieri la Usl 1 Dolomiti segnalava che «nelle ultime 24 ore sono decedute due donne covid positive di anni 90 e di anni 82 ricoverate in Geriatria Covid a Feltre».

IL BOLLETTINO

Dal quotidiano report di Aazienda Zero si evince che sono una ventina i nuovi contagi bellunesi. Crescono sempre più i guariti: dall'inizio dell'emergenza sono 16mila 143 i negativizzati. I decessi dal febbraio dell'anno scorso sono 530. Infine la situazione ospedali: sono 85 i degenti negli ospedali tra Belluno, Feltre e le strutture di comunità. Cinque sono gravissimi in terapia intensiva (uno a Belluno, 4 a Feltre).

CAMPAGNA VACCINI

Prosegue la campagna vaccinale: a ieri, come da dati diffusi dalla Regione, l'Usl 1 Dolomiti ha somministrato dosi a 11mila 341 bellunesi. Di questi 6mila 795 hanno ricevuto una sola dose, 4mila 536 hanno avuto entrambe e sono immuni.

DOTTORI GENEROSI

Gian Antonio Dei Tos, Direttore dei Servizi Sociali, ha terminato il suo servizio in Usl Dolomiti. Sarà sostituito dal dottor Sandro De Col, già Direttore della Funzione Territoriale e del Distretto di Belluno, che ha dato la sua disponibilità a titolo gratuito, per il periodo della gestione commissariale. «Ringrazio il dottor Dei Tos per l'impegno dimostrato nella complessa gestione dell'emergenza covid nelle RSA della provincia», ha detto il commissario Usl Adriano Rasi Caldogno. Il dottor Giovanni Pittoni prosegue come Direttore Sanitario fino al 28 febbraio 2021, scadenza del mandato del Commissario: a titolo volontario e gratuito. La dottoressa Rosanna Zatta, Direttore Amministrativo, fino al termine della gestione commissariale.

